Wie viel Nein muss sein?

Am Dienstag, 19. November, wird der Familien- und Systemtherapeut Hans Berwanger ab 19.30 Uhr in der Kindertagesstätte Beiersdorf über Grenzen im Kindesalter sprechen.Der Abend gibt Unterstützung bei der Fragestellung, wo Kindern Grenzen gesetzt werden sollten,ohne ihnen in der Entwicklung ihrer personalen Kompetenz im Wege zu stehen. Veranstalter ist das Evangelische Bildungswerk. Anmeldungen sind bis 14. November bei der Kindertagesstätte unter Telefon 09561/60431 oder per Mail an kita.coburg@elkb.de erbeten. red