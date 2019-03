Wohnungsbrand im zweiten Stock eines Hauses: Innerhalb von zehn Minuten nach dem Alarm muss die Feuerwehr mit Einsatzkräften, Löschgerät und Stehleiter zur Rettung Eingeschlossener am Ort des Geschehens sein. So die Theorie. Ob diese Zeitvorgabe aber auch überall im Gemeindegebiet eingehalten werden kann, weiß man derzeit nicht. Um flächendeckend optimal gerüstet zu sein, hat der Marktgemeinderat dieser Tage die Kreisbrandinspektion Bamberg mit der Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans beauftragt. Einstimmig, man will sich keine Vorwürfe machen lassen, weil eventuell nicht ausreichend Vorsorge getroffen worden ist.

Unter der Überschrift "Wie viel Feuerwehr braucht eine Kommune" erläuterte Kreisbrandinspektor Thomas Renner die nicht unriskante Informationslücke.

Grundschutz gewährleisten

Es gelte, übrigens per staatlicher Vorschrift, den Grundschutz einer Gemeinde zu gewährleisten. Dazu müsse unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl und Art der Bebauung die Schlagkraft der Ortsfeuerwehren, der Bestand und Bedarf an Personal, Löschgeräten und -fahrzeugen sowie die Feuerwehrgerätehäuser oder auch die Verfügbarkeit von Löschwasser ermittelt werden. Erforderlich seien unter anderem eine Risikoanalyse und die Darstellung der Gefährdungsklassen. Eine "knifflige Sache" nannte der KBI die Prüfung der Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften, denn die Freiwillige Feuerwehr müsse rund um die Uhr einsatz- und leistungsfähig sein.

Die im Landkreis Bamberg festgelegte 10-Minuten-Regel erfordere unter Berücksichtigung von zwei Minuten Alarmierung, fünf Minuten Rüstzeit zwischen Eintreffen der Feuerwehrleute und dem Ausrücken sowie maximal drei Minuten Fahrzeit ein dichtes Netz an Gerätehäusern und Ortsfeuerwehren. Dabei dürfe man allerdings auch über Gemeindegrenzen hinaus blicken, meinte Renner. Nachbarschaftshilfe darf eingeplant werden.

Dritter Bürgermeister Hans Wichert (WG Köttmannsdorf-Sassanfahrt-Rothensand) würdigte die gute freiwillige Arbeit der Feuerwehren in der Marktgemeinde. Dann aber wollte er wissen, ob die Feuerwehrbedarfsplanung eventuell dazu führen könnte, dass hauptberufliches Personal, etwa zur Pflege und Wartung der Fahrzeuge und Geräte, eingestellt werden müsse. Eine solche Empfehlung ist seitens der Kreisbrandinspektion wohl nicht zu erwarten. Jedenfalls warnte der Kreisbrandrat Bernhard Ziegmann davor, hauptberufliche unter die ehrenamtlichen Kräfte zu mischen. Das würde die Feuerwehr spalten, frei nach dem Motto: "Mach du das, du wirst ja dafür bezahlt." Oberstes Ziel sei es aber, den Brandschutz zu entwickeln und zu optimieren, ergänzte KBI Renner.

Dazu mahnte Josef Haas (SPD) die Verbesserung der Kameradschaft unter den Feuerwehren an. "Wir arbeiten dran," versicherte der Kreisbrandrat und verwies beispielsweise auf Memmelsdorf, wo Alarmierungsgemeinschaften gebildet werden. Wie verbindlich der Feuerwehrbedarfsplans schließlich sein werde, wollte Udo Wüst (FW) wissen. Die Antwort gab ihm sein Fraktionssprecher Gerd Porzky. Sich nicht daran zu halten, würde Bürgermeister und Gemeinderäte angreifbar machen.