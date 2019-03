Dem Thema "Medien in der Familie: Wie viel darf's denn sein?" widmet sich am heutigen Donnerstagabend eine Informationsveranstaltung um 19 Uhr im Kindergarten Rattelsdorf, Joseph-Babo-Straße 16. Wann ist ein Kind bereit für Computer und Internet? Eltern und Erzieher bereiten solche Fragen meist Kopfzerbrechen. Die Familie ist zumeist der erste Ort, an dem die Weichen für ein kompetentes Medienverhalten gestellt werden. Hier ist medienpädagogisches Hintergrundwissen der Eltern gefragt: Nur wer Kenntnisse über Medieninhalte besitzt, kann sein Kind altersgerecht unterstützen. Die Medienerziehung von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren steht im Mittelpunkt des Elternabends. Jochen Fiedler von der Stiftung Medienpädagogik Bayern hilft Eltern und Erziehern, Antworten auf ihre Fragen zu bekommen und mögliche Ängste zum Thema Mediennutzung abzubauen. red