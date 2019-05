Wie viel Bewegung brauchen Kinder?

Untersuchungen zeigen, dass Kinder und Jugendliche immer häufiger an Bewegungsmangel leiden. Wie viel Bewegung Kinder brauchen, können Eltern und Pädagogen in einem Workshop der Volkshochschule erfahren. Dieser findet am Samstag, 4. Mai, von 10 bis 17 Uhr in der Löwenstraße 16 statt. Bitte anmelden unter Telefon 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red