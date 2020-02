Wie verorten Bamberger ihre Stadtviertel?

Wo verorten Bamberger ihre Stadtviertel? Eine Antwort auf diese Frage wird bei einem gemeinsamen Forschungsprojekt von Stadt und Universität Bamberg gesucht. Noch bis 29. Februar sind alle interessierten Bürger eingeladen, sich unter stadt.bamberg.de/stadtviertelbefragung an der Umfrage zu beteiligen.

Wo fühlen sich die Bamberger zu Hause? Wo fängt für sie "ihr" Viertel an und wo hört es auf? Wo liegt ihr Wohnumfeld, in dem sie ihren Alltag gestalten? Diesen Fragen gehen Stadt und Universität mit der Umfrage auf den Grund. Ziel ist es, sich bei der Planung von Versorgungs- und Infrastrukturen in der Stadt Bamberg mehr an den wirklichen Alltagsräumen, sprich an den Stadtvierteln orientieren zu können. Denn jedes Gebiet hat andere Strukturen und Voraussetzungen.

Zeichentool auf der Homepage

Die Teilnehmer sollen dazu ihr "Viertel", ihr "Wohnumfeld" mit einem Zeichentool in die entsprechende Karte auf der Homepage der Stadt Bamberg einzeichnen. Wie das Ganze funktioniert, erfahren Interessierte in einer Videoanleitung und/oder in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung in Textform, die ebenfalls einfach auf der Homepage zu finden sind.

Die Zeichnung muss nicht exakt sein, vielmehr geht es um eine grobe räumliche Eingrenzung, um die persönliche Einschätzung der Bürger, um ihr Gefühl von der Grenze ihres Viertels, ihrer Wohngegend und von den Umrissen ihres Bezugsraums.

Hinweis: Je größer der Bildschirm, desto einfacher die Handhabung. Theoretisch ist die Funktion auch auf dem Smartphone handhabbar, ein Tablet oder Rechner erleichtert jedoch das Bearbeiten. red