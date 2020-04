Wie umgehen mit der Quarantäne?

Landrat Hans Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke haben erneut zu einer Trägerkonferenz aller Alten- und Pflegeheime in Stadt und Landkreis Bamberg eingeladen, um die "Konsequenzen aus dem Aufnahmestopp und den Quarantäne-Maßnahmen zu erörtern", so Starke. Anlass war die neueste Allgemeinverfügung der bayerischen Staatsregierung, wonach ein Aufnahmestopp in allen bayerischen Pflegeeinrichtungen verhängt worden ist. Künftig ist die Aufnahme von neuen Bewohnerinnen behördlich untersagt, erläuterte Kalb.

Die neuen Regelungen stellen die Pflegeeinrichtungen vor große Aufgaben. So können Pflegeeinrichtungen nur dann neue Bewohner aufnehmen, wenn sie dort von anderen 14 Tage separiert werden können. Dazu bedarf es umfangreicher organisatorischer und räumlicher Entscheidungen in den Einrichtungen. Die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Susanne Paulmann, sagte die Unterstützung und Beratung des Gesundheitsamtes zu.

In Zukunft dürfen auch Rückverlagerungen von Bewohnern in ihre bisherige Einrichtung aus dem stationären Bereich des Krankenhauses nur noch unter ähnlich strengen Auflagen erfolgen. Schon rein räumlich ist dies nicht überall möglich. Deshalb hat die Sozialstiftung, so die Leiterin Jutta Weigand, Räumlichkeiten am Michaelsberg gebildet, um "für diese besonderen Herausforderungen gerüstet zu sein". Mit diesen Kapazitäten sollen Härtefälle vermieden werden, so Weigand.

Landrat und Oberbürgermeister waren sich einig, diese neuen Regelungen für die vollstationären Einrichtungen in der Bamberger Region gemeinsam umzusetzen: "Der Schutz vulnerabler Personen muss an erster Stelle stehen!" red