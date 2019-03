Wie tickt der Hund im Alltag?

Auch Hunde haben eine Pubertätsphase. Sagt zumindest Sonja Meiburg. Sie ist erfolgreiche Hundetrainerin, kommt aus der Hallertau und hat in Ebern bei Christine Bauer eine Schar junger Frauen um sich, die sich mit ihren Vierbeinern "verbünden" wollen. Das soll heißen: Sie wollen wissen, wie ihr Hund tickt, damit sie im Alltag ein gesundes Miteinander haben.

"Nicht der Hund ist das Problem, sondern der Mensch", sagt die Trainerin. Und besonders in der Pubertätsphase des Hundes müsse der Weg für ein entspanntes Zusammenleben bereitet werden. So will sie mehr den Frauen ihr Rüstzeug auf den Weg geben für eine gewaltfreie Erziehung der Hunde.

Lisa Stengel aus Ebern ist am Ende des Seminars voll des Lobs über die Trainerin. Ihr 18 Monate alter Rüde "Talos", ein Rhodesian Ridgeback, springt in die Leine, Lisa hat Mühe, ihn zu halten. Ein paar Kniffe von Sonja Meiburg, und die Aufmerksamkeit des Hundes gehört nach einer Viertelstunde der Führerin. Freilich muss sie das Gelernte daheim trainieren, jeden Tag, so wie die anderen Teilnehmerinnen auch. Für sie hat sich das Seminar "auf alle Fälle gelohnt", sagt sie. Was ihr am meisten imponiert hat: die lockere Art von Sonja Meiburg, "aber auch ihre direkte und freundliche Art".

Das ist auch der Eindruck, den Daniela Schmittlein aus Pfarrweisach von der Trainerin hat. "Sie ist offen in ihrer Art, und doch bestimmend." Daniela Schmittlein hat in dem Lehrgang vor allem gelernt, was die Körperhaltung und die Körpersprache auf den Hund für einen Einfluss haben.

Die Pfarrweisacherin hat mit ihrem einjährigen Deutschen Schäferhund "Pacco" daran teilgenommen. "Pacco" hat eine größere Operation hinter sich und ist seitdem Fremden gegenüber sehr zurückhaltend.