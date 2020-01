Wie tickt China? Mit dieser Frage beschäftigt sich Michael Lackner, Lehrstuhl für Sinologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Wissenschaft im Schloss" am Montag, 20. Januar. China, die älteste noch bestehende politische Institution unserer Erde, ist aus der Welt der Politik, der Wirtschaft und der Kultur nicht mehr wegzudenken. Aber wie kann man das Geheimnis dieses Erfolges am besten begreifen? Die eine "Formel für China" gibt es nicht, doch es ist möglich, in Chinas Geschichte und Gegenwart Konstanten und Brüche im eigenen Selbstverständnis zu identifizieren, heißt es der Einladung. Anhand von historischen Schlüsselmomenten wird das Beharrungsvermögen der chinesischen Kultur verdeutlicht. Der Vortrag beginn um 18.30 Uhr in der Aula des Erlanger Schlosses am Schlossplatz 4. red