Über den Antrag auf Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung in der Wiesenstraße und der Straße "Am Rottenbach" wird am kommenden Donnerstag im Gemeinderat beraten. Außerdem geht es noch um den Sachstand Bürgerhaus und die Verkehrsprobleme in der Straße "Am Grund". Beginn ist um 19 Uhr im Rathaus. red