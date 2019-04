Wie soll Pflege aussehen?

Die professionelle Pflege befindet sich im Umbruch und muss sich den derzeitigen und künftigen Herausforderungen stellen. Der am Mittwoch, 8. Mai, im Landratsamt Haßberge in Haßfurt stattfindende "Fachtag Gesundheit und Pflege" soll dieser Entwicklung Rechnung tragen und mittels hochkarätiger Dozenten zu aktuellen Themen informieren, wie die Behörde mitteilte.

Die kostenfreie Veranstaltung wird von den Leitungen des Pflegestützpunktes und der Gesundheitsregion Plus des Landkreises Haßberge organisiert und richtet sich an alle Fach- und Führungskräfte aus Pflege und Medizin. Einrichtungsleitungen, Pflegedienstleitungen, Pflegefachkräfte, Ärzte sowie medizinisches Fachpersonal sollen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.

Zu den aktuellen Themen gehört der professionelle Umgang mit altersbedingten Erkrankungen wie der Demenz. Bei der Umsetzung von Demenzkonzepten müssen beispielsweise architektonische Anforderungen aufgrund der Krankheit berücksichtigt werden. Ebenso muss die Konzeption rund um die Ausbildung der Pflegefachkräfte regelmäßig hinterfragt und an neue Gegebenheiten angepasst werden.

Matthias Drossel von der Bamberger Akademie für Gesundheitsberufe will in seinem Referat auf den Wandel in der Pflegeausbildung eingehen. Er erläutert die Pflegeausbildung, Rahmenbedingungen sowie inhaltlich-organisatorische Fragestellungen.

Im Anschluss zeigt Birgit Dietz, Architektin, auf, wie bereits mit einer entsprechenden räumlichen Gestaltung entscheidend zum Wohlbefinden demenziell erkrankter Personen beigetragen werden kann. Anhand einer Vielzahl praktischer Beispiele für das Wohnen zu Hause und im Pflegeheim stellt die Referentin Lösungen für eine die Kompetenzen unterstützende und fördernde Architektur und Raumgestaltung vor.

Zur Arbeitsbelastung

Durch das Projekt "Pflegeprevent" soll erforscht werden, wie der Arbeitsbelastung von Pflegekräften präventiv begegnet werden kann. Dieter Frisch spricht über dieses Thema und gibt Tipps.

Den Bedürfnissen demenziell erkrankter Personen gerecht zu werden, stellt hohe Anforderungen an alle am Versorgungsprozess Beteiligten. Wie eine qualitativ hochwertige Pflege und Versorgung von Menschen mit Demenz gestaltet werden kann, erklärt Veronika Schraut, Professorin für Pflege-Rehabilitationswissenschaften, die auch examinierte Altenpflegerin ist. Zum einen geht sie auf verschiedene Demenzkonzepte ein und zum anderen erläutert sie, welche Wirkung diese auf die Zufriedenheit und Bindung von Mitarbeitenden haben.

Um eine Anmeldung wird bis zum 14. April gebeten. Informationen zum Fachtag sowie das konkrete Tagungsprogramm können bei den Organisatoren, Kathrin Glaubrecht (Pflegestützpunkt Haßberge) und Benjamin Herrmann (Gesundheitsregion Plus), telefonisch unter 09521/27-395 oder -490 sowie per E-Mail unter pflegestuetzpunkt@hassberge.de oder gesundheitsregion@hassberge.de erfragt werden. red