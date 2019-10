Wie soll Erlangen mobil werden?

Mit der Fertigstellung des Meilensteins Fuß- und Radverkehr kommt es am Donnerstag, 10. Oktober, zum formalen Abschluss des Verkehrsentwicklungsplans (VEP) der Stadt Erlangen. Mit Abschluss aller gutachterlichen Tätigkeiten ist eine Grundlage geschaffen worden, intensiv und vernetzt die Umsetzung einer zukunftsfähigen Mobilität für Erlangen und Umgebung weiter voranzubringen, teilt die Stadtverwaltung mit.Mit Oberbürgermeister Florian Janik und Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens begutachten die Forumsmitglieder zuerst die umgesetzte Maßnahme zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs in der Neuen Straße, bevor im "Kreuz + Quer" am Bohlenplatz das Resümee des gesamten VEP sowie ein Ausblick auf den Umsetzungszeitraum bis 2030 erfolgen. red