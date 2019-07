Wie Sitzungen missbraucht werden

Zum Kommentar "Genau das ist unser Job" (BR vom 24. Juli, Seite 13) wird uns geschrieben: Bezüglich der seit einigen Tagen andauernden Diskussion um den drohenden Abriss der ehemaligen Kulmbacher Mälzerei Müller in der Pestalozzistraße in Kulmbach schrieb Redaktionschef Alexander Müller am 24. Juli 2019 einen beachtenswerten Kommentar ("Genau das ist unser Job") in der Bayerischen Rundschau.

Mit Recht beklagt er darin: "Da wird in einer Stellungnahme auf eine Stadtratsentscheidung aus 2018 verwiesen - und geflissentlich verschwiegen, dass die Entscheidung in nichtöffentlicher Sitzung gefallen ist. Das Thema stand also auf keiner öffentlichen Tagesordnung und wurde ohne Publikum und Presse behandelt."

Zum Art. 52 "Öffentlichkeit" bestimmt die Bayerische Gemeindeordnung: "Die Sitzungen sind öffentlich, so weit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen."

Zu den "berechtigten Ansprüchen Einzelner" gehören zum Beispiel Grundstücks-, Nachbarschafts- und Personal-Angelegenheiten. Allerdings hat sich im Zuge der um sich greifenden Abstumpfungs- und Bürokratisierungsmanie mehr und mehr die Unsitte breitgemacht, dass darüber hinaus "Unkosten aller Art" wie beispielsweise die Honorare von Ingenieuren und Architekten usw. die Öffentlichkeit angeblich "nichts angehen".

Mittlerweile werden in vielen Kommunalparlamenten in nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen auch alle möglichen Tagesordnungspunkte versteckt, die bei der Bürgerschaft einen peinlichen Eindruck hinterlassen könnten. Der entsprechende Nachweis hierfür ist in der Regel aber ziemlich kompliziert, da die jeweilige Sache ja nichtöffentlich - ergo "geheim" - ist: Und somit ein "Geheimnisverrat" vorliegt, wenn sie dennoch geheimnisvoll an die Öffentlichkeit gelangen konnte.

Bernhard Herrmann

Untersteinach