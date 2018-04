Wie sind wir 2050 mobil?

Die Stadt Coburg und die VCD-Kreisgruppe Coburg laden zur Eröffnung der Wanderausstellung Nachhaltige Mobilität - heute, morgen, 2050" ein. Diese findet am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr im Ämtergebäude Steingasse 18 statt. An die Eröffnung schließt sich ab 19.30 Uhr ein Vortrag von Gerd Weibelzahl von der VCD Kreisgruppe Coburg an. "Nicht erst seit dem Dieselskandal wird uns bewusst, dass sich unsere Mobilität grundlegend wandelt. Die Bürger sind bereit, andere Verkehrsmittel zu nutzen, wenn es gute Angebote gibt. Dies zeigen die guten Verkaufszahlen der Pedelecs oder die vielen Einsteiger zu den ICE-Zügen am Bahnhof Coburg", so Zweite Bürgermeisterin Birgit Weber. Wolfgang Weiß, Klimaschutzbeauftragter der Stadt Coburg, weist darauf hin, dass der Bereich Mobilität ein Schlüsselfaktor beim Erreichen der global definierten Klimaziele ist.

Bei der Ausstellung handelt es sich um eine Mitmachausstellung. Gerd Weibelzahl von der Kreisgruppe Coburg des ökologischen Verkehrsclubs VCD hierzu: "Sie besteht aus drei Komponenten. Zunächst wird das derzeitige Mobilitätsverhalten beleuchtet und es werden daraus Handlungsziele entwickelt, wie man bis 2050 seinen CO2 -Fußabdruck reduzieren kann und dennoch mobil bleibt." red