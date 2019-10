Wie sieht die Zukunft der Sportvereine aus?

Der MdL Steffen Vogel (CSU, Theres) lädt alle Sportvereine des Landkreises zu einem Sportgespräch der CSU-Landtagsfraktion mit dem Titel "Sport-Verein(t) - Aktive Vereinskultur, lebendige Kommunen" am Dienstag, 22. Oktober, um 19 Uhr in den Bayerischen Landtag ein.

"Mit Podiumsteilnehmern aus Verbänden, dem aktiven Vereinsleben und der Landespolitik möchte die CSU-Landtagsfraktion an diesem Abend diskutieren, wie sich funktionierendes Vereinsleben auf die Lebendigkeit von Kommunen auswirkt, welche Herausforderungen in Zukunft auf Vereine und damit Kommunen zukommen und wie trotz gesellschaftlicher Veränderungen die Vereine als Garant für die Zukunftsfähigkeit von Kommunen wirken können", so Vogel.

Als Rahmenprogramm bietet er neben persönlichen Gesprächsmöglichkeiten auch eine Führung durch den Landtag an. Diese beginnt etwa um 17.30 Uhr, Einlass zu der Veranstaltung, die um 19 Uhr beginnt, ist um 18.30 Uhr. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an buero@steffen.vogel.com oder telefonisch unter 09521/1536. Führung und Veranstaltung sind kostenfrei. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. red