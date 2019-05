Wie sich Senioren vor Trickbetrügern schützen

"Sicher leben - Wie kann man sich vor Betrügern und Trickdieben schützen?" Dieser Vortrag der Städtischen Volkshochschule am Mittwoch, 8. Mai, um 15.30 Uhr, richtet sich an ältere Menschen. Angelehnt an die Broschüre "Sicher Leben" werden von Präventionsbeamten Matthias Kleren Tipps gegeben, um nicht Opfer einer solchen Straftat zu werden. Anmeldungen sind möglich im Vhs-Büro, Tel.: 0971/807 12 10 oder www.vhs-badkissingen.de sek