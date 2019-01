Wie sich Jugendliche im Internet darstellen

Die drei beliebtesten Apps bei Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren sind laut einer WhatsApp, Instagram und YouTube. Die Selbstdarstellung und Selbstinszenierung spielt für viele Jugendliche eine wichtige Rolle bei der eigenen Identitätsfindung. Und dies nicht nur über das private soziale Umfeld, das einen umgibt, sondern auch längst über das digitale soziale Umfeld. Durch das Veröffentlichen von Fotos/Videos, dem Vergeben von Likes, dem Kommentieren und Teilen von verschiedenen Posts erfahren Jugendliche Bestätigung, aber auch womöglich Ablehnung.

Was sind die Folgen?

Welche positiven aber auch negativen Auswirkungen die Selbstdarstellung im Internet haben kann, wird Thema der Informationsveranstaltung sein. Diese findet am Dienstag, 5. Februar, von 18 bis 20.30 Uhr im Jugendzentrum "Chill out" in der Bahnhofstraße 9 in Höchstadt statt. Direkt zum weltweiten Aktionstag "Safer Internet Day", bei dem alle dazu aufgerufen sind, etwas zum sicheren Umgang mit dem Internet beizutragen, möchte der Arbeitskreis Jugendmedienkompetenz des Landkreises Erlangen-Höchstadt in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Mittelfranken die Infoveranstaltung für Jugendliche, Erwachsene, Pädagogen und alle weiteren Interessierten anbieten.

Nach einem Vortrag von Hauptkommissarin Heike Krämer werden die Erwachsenen und Jugendlichen in Workshops das Thema behandeln, bevor es in den gemeinsamen Austausch geht. Zur Mitnahme wird es kostenloses Infomaterial geben. Für weitere Infos zum Arbeitskreis oder der Veranstaltung steht Melanie Rubenbauer (E-Mail: melanie.rubenbauer@kjr-erh.de, Telefon 09131/8032513) zur Verfügung. Weitere Infos zum "Safer Internet Day" gibt es www.klicksafe.de. red