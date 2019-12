Wie sich Gottes Plan erfüllt

Lange hat der Kindersingkreis der katholischen Pfarrei St. Hedwig Rödental geprobt. An Heiligabend ist es nun so weit: Der Kindersingkreis führt sein Weihnachtsmusical "Josef und Maria - Gottes Plan erfüllt sich" in der Kindermette in der St.-Hedwigs-Kirche in Rödental auf. Beginn ist um 16 Uhr. Eingeladen sind Groß und Klein. Foto: Martin Zeder