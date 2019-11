Wie sich die Herrschaft veränderte

Die Geschichte der südlichen Fränkischen Schweiz ist von höchst unterschiedlichen Herrschaftsentwicklungen geprägt. So gelangt die Wittelsbacher Burg Hiltpoltstein Mitte des 14. Jahrhunderts unter die böhmische Krone. Das Kloster Weißenohe, eine pfalzbayerische Gründung, verbleibt trotz zeitweiliger Ansprüche der Reichsstadt Nürnberg bis zu seiner Aufhebung 1803 unter Landeshoheit der Kurfürsten von Bayern. Am Mittwoch, 27. November, 19.30 Uhr, laden VHS und Heimatverein bei freiem Eintritt zu einem Vortrag ins Gewölbe der Kaiserpfalz ein. Titel: "Altbayerisches und Neuböhmisches in der südlichen Fränkischen Schweiz - Zur Herrschaftsgeschichte zwischen Truppach und Schwabach im Mittelalter". red