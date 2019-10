Wie sich der Klimawandel in und um Bamberg auswirkt

Nach dem Hitzesommer 2018 war auch der Sommer 2019 wieder von Rekorden geprägt. An vielen Orten in Deutschland wurden die höchsten Tagestemperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnung gemessen. Der Sommer in der Region Bamberg war der wärmste nach 2003 und 2018.

Im Rahmen des Projektes "Klimaanpassungskonzept für das Gebiet der Klimaallianz in Stadt und Landkreis Bamberg" soll ermittelt werden, inwieweit der Klimawandel in unserer Region schon spürbar ist und welches Ausmaß dieser in Zukunft annehmen könnte. Ziel der Studie ist es, zu erwartende Klimafolgen und -risiken für Mensch, Natur und Infrastrukturen im Landkreis zu identifizieren, heißt es in der Mitteilung der Klimaallianz Bamberg Stadt und Landkreis.

Die Durchführung dieses Projekts sieht eine Einbindung der Bürger und ihrer Erfahrungen vor. Gemeinsam sollen lokale Klimawandelfolgen identifiziert und erste Ideen für Maßnahmen gesammelt werden, um Risiken durch den Klimawandel rechtzeitig zu mindern und etwaige Chancen zu nutzen. Interessierte sind deshalb eingeladen, an der Informations- und Diskussionsveranstaltung am Dienstag, 22. Oktober, teilzunehmen und ihren Beitrag dazu zu leisten, Stadt und Landkreis zukunftsfähig im Klimawandel zu gestalten.

Die Veranstaltung findet von 18 bis 20 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Bamberg statt. Anmeldungen werden erbeten an Jutta Neuner, Stadt Bamberg, jutta.neuner@stadt.bamberg.de, Telefon 0951/87-1724. red