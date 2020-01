Wie Schüler sich entwickeln

Zum Thema "Wo steht der Schüler? Und wie entwickelt er sich?" spricht Elmar Souvignier (Universität Münster) am Donnerstag, 16. Januar, um 18 Uhr am Markusplatz 3, großer Hörsaal im zweiten Stock (M3N 02.32).

Souvignier berichtet über Möglichkeiten einer Diagnostik des individuellen Lernverlaufs am Beispiel des internetbasierten Ansatzes QUOP. Der Referent stellt Befunde zur Wirksamkeit des Ansatzes vor und gibt Hinweise zu einer differenzierten Leseförderung. Veranstalter des kostenfreien Vortrags ist die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Zusammenarbeit mit der Professur für Pädagogische Psychologie und dem Projekt Wegweisende Lehrerbildung an der Uni Bamberg. red