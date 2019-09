Die psychischen Erkrankungen der Eltern stellen für Kinder eine besondere Belastung dar. Wie kann man innerhalb der Familie damit umgehen? Die beiden Psychologinnen Irene Gokeler von der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie Bayreuth und Annkathrin Döpfner-Uffmann vonm Bezirkskrankenhaus Bayreuth werden sich am Donnerstag, 19. September, um 19.30 Uhr im Evangelischen Bildunsgwerk, Seminarraum im Hof, Richard-Wagner-Straße 24 , dieser Frage in Theorie und Praxis annehmen. Der Vortrag vermittelt neben theoretischen Grundlagen alltagsnahe Ideen, wie man als Betroffener oder Angehöriger mit eigenen Kindern auf eine gute Art mit dem Thema psychische Erkrankungen umgehen kann. Es werden auch konkrete Möglichkeiten der Unterstützung aufgezeigt. Der Vortrag richtet sich vor allem an Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte. Eintritt frei. red