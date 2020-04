Wie Resilienz jetzt helfen kann

Welche schwierigen Zeiten in Ihrem Leben haben Sie denn bisher bereits bewältigt? Wie haben Sie das geschafft, was hat Ihnen geholfen? Solche Fragen hören Klienten an der Beratungsstelle der Caritas, wenn es um den Umgang mit Krisen geht.

Die Antworten darauf sind vielfältig. Mein Glaube, ein guter Freund, mein Humor, ein kluger Satz, den ich gelesen habe - all diese Antworten weisen auf Krisenhelfer hin, die einen Zustand entstehen lassen, der als Resilienz beschrieben wird. Widerstandsfähigkeit ist die gängige deutsche Übersetzung. "Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt" singt Pippi Langstrumpf. Der Mut und die Möglichkeit, Einfluss nehmen zu können auf die eigenen Lebensumstände gehört zu Resilienz, ebenso wie die Fähigkeit, sich anzupassen an Umstände, die nicht veränderbar sind.

Resilienz hat also etwas mit einer inneren Haltung zu tun. Sie entsteht im Wechselspiel mit äußeren Faktoren. So entwickeln Kinder, die früh und zuverlässig die Erfahrung machen, dass vertraute Erwachsene ihnen in Not beistehen, eher die Fähigkeit, sich in schwierigen Zeiten Hilfe zu holen. Wer durch die Unterstützung Erwachsener lernen konnte, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, auszudrücken und zu regulieren, ist jetzt leichter in der Lage zu sagen, "ich bin gerade genervt und gereizt, weil ich mich unsicher fühle, ich koche jetzt etwas, das kann ich sicher." Wer die Frage "was kann ich tun, um mich zu beruhigen?" mit mehreren Ideen beantworten kann, kann sich freuen, denn er verfügt über Möglichkeiten guter Selbstregulation, ebenfalls ein Bestandteil von Resilienz.

Kinder entwickeln Resilienz ganz natürlich, indem sie im Spiel kleine Krisensituationen inszenieren. Versteckspiele drehen sich um die Krise des Alleinseins, Rauf- und Kämpfspiele ermöglichen Erfahrungen mit Macht und Ohnmacht, Mutproben lehren den Umgang mit eigenen Möglichkeiten und Grenzen. Wie der Bambus, der nachgiebig und gleichzeitig stabil widrigen Bedingungen stand hält, stehen auch Menschen mit einem weiten Verhaltensspektrum Krisenzeiten leichter durch. Die Erziehungs-, Jugend-und Familienberatungsstelle der Caritas ist erreichbar unter Telefon 09132/8088.