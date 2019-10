Wie Rente die Jugend bewegt

Fast ein halbes Jahrhundert muss ein heute 20-Jähriger gedanklich überspringen, wenn er sich mit seiner eigenen Rente beschäftigt. Erst in 47 Jahren wird er nach aktuellem Stand die Regelaltersgrenze erreichen. Und doch haben der Sozialverband VdK und der Fränkische Tag ein Ausrufe- und kein Fragezeichen hinter das Motto für ihren Diskussionsabend am Freitag, 11. Oktober, ab 18 Uhr gesetzt: "Mit 20 schon an Rente denken!". So macht schon der Titel der Veranstaltung im Klemens-Fink-Zentrum (Babenberger Ring 1), die Dringlichkeit des Themas klar: Wer sich nicht frühzeitig mit der eigenen Alterssicherung beschäftigt, könnte das später bitter bereuen.

Zu dieser Problematik wird zunächst Verena Bentele einen Impulsvortrag halten. Die 37-jährige Lindauerin hat sich als zwölffache Paralympics-Siegerin einen Namen gemacht und steht seit Mai 2018 als Präsidentin an der Spitze des VdK und setzt sich in dieser Funktion unter anderem für mehr Gerechtigkeit im Rentensystem ein.

Nachdem Bentele die Forderungen des VdK an die Politik formuliert hat, wird sich eine Diskussion mit vier Jungpolitikern aus Bamberg anschließen. Mit der VdK-Präsidentin debattieren dann Jan Pfadenhauer (Stellvertretender Vorsitzender Junge Union Bamberg-Stadt), Vitus Mayr (Vorsitzender Jusos Oberfranken), Marco Strube (Kreisvorsitzender Lunge Liberale Bamberg) und Tim-Luca Rosenheimer (Sprecher und Vorstand Grüne Jugend Oberfranken). Die Moderation liegt bei FT-Redaktionsleiter Michael Memmel. Musikalisch aufgelockert wird der Abend vom Duo "Double Feature". Junge wie alte Gäste sind an diesem Abend herzlich willkommen. red