Wie Prinz Albert erzogen wurde

Die CHW-Bezirksgruppe Ebersdorf lädt zu einem weiteren geschichtlichen Vortrag am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr in die Gastwirtschaft "Goldene Rose" ein. Referent Dietrich Schulz aus Rödental gibt dabei Einblick in die "Erziehung des Prinzgemahls Albert auf Schloss Rosenau". red