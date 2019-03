Wie Pflege machbar ist

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Scheuerfeld-Weidach am Samstag, 16. März, um 15 Uhr im Gemeinschaftsraum des ASB-Wohnparks "Am Callenberg" in Weidach steht unter anderem eine Information von Johanna Thomack von der Fachstelle für pflegende Angehörige. Thomack wird die Arbeit und die vielfältigen Angebote in der Fachstelle vorstellen sowie wichtige Tipps, Ratschläge und Informationen für pflegende Angehörige geben. Vor den Ausführungen wird der Vorstand des VdK-Ortsverbandes einen kurzen Rückblick über das Jahr 2018 und einen Ausblick auf die Veranstaltungen und Angebote 2019 geben. red