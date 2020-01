Am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Januar, jeweils um 17 Uhr, öffnet Schloss Weißenbrunn bei Ebern seine Tore zur neuen Konzertsaison 2020. Zu Gast im Musiksalon des Schlosses sind der international renommierte Tenor Georg Poplutz und Rudolf Lutz an den historischen Flügeln. "Wie möcht' ich doch so gerne ..." lautet das Motto des Liederabends mit Werken von Mozart, Beethoven, Schubert. Die Kartenbestellung ist telefonisch unter der Rufnummer 09531/9448662 oder per Mail unter karten@schloss-weissenbrunn.de möglich, wie die Veranstalter mitteilten.

Georg Poplutz gehört derzeit zu den besten Tenören in der Barockmusik. In jüngster Zeit widmet er sich verstärkt dem Lied, was sich in hervorragend besprochenen CDs dokumentiert. Seine lyrische Stimme ist ausdrucksstark, und er versteht es, Liedtexte bildlich werden zu lassen und das Publikum emotional zu bewegen.

Mit Rudolf Lutz hat er einen versierten Partner von internationalem Ruf an seiner Seite. Neben seiner Tätigkeit als Dirigent, Organist und Cembalist unterrichtet Rudolf Lutz an der berühmten Talentschmiede Schola Cantorum in Basel Improvisation für historische Tasteninstrumente.

Auf dem Programm der beiden Abende stehen Lieder von Mozart und Beethoven. Diese Werke wird Rudolf Lutz auf dem originalen Hammerflügel des Musiksalons von 1795 begleiten. Dazu die intime Größe des Musiksalons - man wird geradezu zurückversetzt in die Zeit Mozarts und Beethovens.

Historisch passend dazu gibt es ein Dinner. Zu Zeiten Schuberts, dessen Werke ebenfalls erklingen, wurde vor, nach und während der Musik gegessen und getrunken. Im Salon des Schlosses wird aufgetischt. red