Wie man Rodacher Schützenkönig wird

Scheiben landen in Box





Marius Ebert ist Jugendkönig



Martin Rebhan



In Bad Rodach Schützenkönig zu werden, ist offensichtlich ganz einfach. Man ist zwei Jahre Mitglied, nimmt als Novize an dem ersten Königsschießen teil und zeigt dann den "Alteingesessenen", wo der berühmte Barthel den ebenso berühmten Most holt.So hat es offensichtlich Mario Bosecker aus Niederndorf gesehen, der sich das Treiben um die Königswürde ein Jahr lang ansah und dann "unbarmherzig" zuschlug.Die Bad Rodacher Schützen verstehen es geschickt, die Ermittlung des Schützenkönigs zu verschleiern. Die Teilnehmer des Königsschießens, in diesem Jahr 40 an der Zahl, legen an, zielen und geben mit dem Luftgewehr auf eine Distanz von zehn Metern ihren Schuss ab. Die Scheibe fällt daraufhin in eine Box, auf die nur der Schießleiter Zugriff hat.Das bedeutet, dass die Schützen nur ungefähr abschätzen können, wie gut oder wie weniger gut sie die Luftgewehrkugel, das Diabolo, platziert haben.Am Sonntagabend lüftete Oberschützenmeister Hans-Ulrich Kratschmann schließlich das bestens gehütete Geheimnis. Mit einem 128,9-Teiler (Hundertstel Millimeter außerhalb des Zentrums) sicherte sich Mario Bosecker die Königswürde. Ihm zur Seite stehen im kommenden Jahr Mario Schnabel, der sich mit einem 283,8-Teiler den Titel des 1. Ritters sicherte. 2. Ritter darf sich Dominik Marx nennen, der einen 313,1- Teiler auf die Königsscheibe zirkelte.Bei der Jugend dominierte Marius Ebert (192,1-Teiler) vor Luis Hübsch (465,8-Teiler) und Valentin Ebert mit einem 586,5-Teiler. Neben der neuen Regentschaft wurden auch die diesjährigen Pokalsieger des Vogelschießens gekürt. In die Siegerliste konnten sich eintragen: Fabian Schnabel (Schützenklasse), Sonja Martin (Damenklasse), Marius Ebert (Jugendklasse), Dietmar Schmöller (Seniorenklasse)