Wie man Rasen in eine Blühfläche verwandelt

Die Anlage und der Erhalt von artenreichen Wiesen und naturnahen Gärten sind durch die Medienberichte über den Artenrückgang und durch das Volksbegehren "Rettet die Bienen" in aller Munde. Wie man auf einfache Weise, aber mit viel Erfolg, auf dem eigenen Grundstück einen Rasen in eine Blühfläche verwandeln kann und wann und wie gemäht werden sollte, das zeigen Norbert Wimmer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und Kreisfachberater Michael Stromer bei einem Praxiskurs am Freitag, 15. Februar, um 15 Uhr im Garten des Lichtenfelser Forstamtes in der Kronacher Straße 23. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung und Gebühr möglich. red