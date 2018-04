Wie man Obstbäume richtig schneidet

Wertvolle Infos und praktische Anleitungen zum Thema Obstgehölzschnitt bietet am Samstag, 14. April, der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Steinberg. Um 15 Uhr findet auf dem Anwesen der Familie Peter in Steinberg, Eichenbühl 36, ein Baumschnittkurs statt. Die Teilnahme ist kostenlos.



Praktische Tipps

Der Erste Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Steinberg, Peter Mastalerz, wird dabei viel Wissenswertes über die richtige Obstbaumpflege zu berichten wissen, sowie die Auswirkungen der Schnittstärke erläutern. Natürlich wird er auch selbst Hand anlegen und die einzelnen Schritte des richtigen Baumschnitts in der Praxis zeigen. Zu diesem kostenlosen Baumschnittkurs sind alle Hobbygärtner - auch Nichtmitglieder und aus anderen Orten - herzlich eingeladen.

Da Ast- und Zweiggerüst der verschiedenen Baumsorten gerade in dieser Jahreszeit besonders gut zu erkennen sind, kann bereits jetzt mit dem Gehölzschnitt begonnen werden. Dieser sichert - neben dem Auslesen bestimmter Formen und der Veredelung - Leistungsfähigkeit, Wachstum und den guten Ertrag von Obstbäumen sowie Beerensträuchern. In der Natur haben Obstgehölze das Bestreben, sich gut zu vermehren und daher viel Samen zu bilden.



Schmackhafte Früchte

Im Garten ist jedoch gewünscht, dass die Früchte schmackhaft und gesund sind. Durch die Auslichtung von zu dichten Astpartien gelangt mehr Licht in die Krone, so dass Reife und Geschmack gefördert werden. Zudem trocknen die Blätter schneller ab, was wiederum die Ausbreitung von Pilzkrankheiten verringert. Außerdem werden Wachstum und Ertrag der Bäume sinnvoll gesteuert und somit Ernte und Pflege wesentlich erleichtert. Richtig geschnittene Bäume sind stabiler und vitaler.

Da dem Erhalt von Garten und Landschaft als Treffpunkt von Mensch und Natur beim OGV Steinberg ein besonderer Stellenwert zukommt, nimmt man sich nun erneut dieses Themas an. hs