Das Gesprächsforum "Leben + Glauben" lädt am Samstag, 9. November, um 19 Uhr zum Vortrag "Grünes Licht fürs Nein sagen" mit anschließendem Abendessen ein. Referent ist der Diplom-Psychologe Werner May. Die Veranstaltung findet im Restaurant "Kräutergarten & Die Petersilie" in der Rosenauer Straße 30 in Coburg statt. Eine Anmeldung bis Dienstag, 5. November, unter Telefon 09561/28985 beziehungsweise via E-Mail an christoph.wagner.co@web.de ist erforderlich. red