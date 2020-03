Wie man nachhaltig leben kann

Am Donnerstag, 12. März, veranstaltet das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach in Kooperation mit der Ortsgruppe Ebern des Bundes Naturschutz und der Volkshochschule Ebern ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus einen Vortrags- und Diskussionsabend mit dem Thema "Nachhaltigkeit - die größte Herausforderung unseres Jahrhunderts". Referent ist Wolfgang Aull, vielen Bürgern noch als langjähriger Abfallberater in Erinnerung. Er wird in seinem Vortrag erläutern, wie es zu dieser Aussage kam, was darunter zu verstehen ist und welche Beiträge zu einem nachhaltigen Leben wir als einzelne Bürger leisten können.

Ein anspruchsvolles Ziel

Wege zu einem fairen Miteinander der Menschheit und zu einem Leben im Einklang mit der Natur finden und einschlagen: Mit diesem anspruchsvollen Ziel muss sich die Gesellschaft rund um den Globus mehr denn je auseinandersetzen, um den Nachfahren langfristig eine gesicherte Existenz auf dem Planeten Erde zu ermöglichen. Insbesondere die dramatischen Folgen des Klimawandels führen zunehmend vor Augen, dass der Lebensraum nur begrenzt belastbar ist und äußerst sensibel reagiert.

Ein Blick in die Menschheitsgeschichte zeigt: Siedlungsbau, Ackerbau und Werkzeugbau haben unseren Kulturkreis wesentlich geprägt und damit die Keimzelle gelegt für Probleme mit der Umwelt, soziales Ungleichgewicht und unausgewogenen Handel. Viel zu lange haben die Menschen geglaubt, die Welt beherrschen zu können, jedoch fordern Bevölkerungsexplosion, industrielle Revolution und Wirtschaftswunder ihren Tribut: Verschmutzte Meere, ausgelaugte Böden und Klimawandel mit einhergehendem Verlust von Lebensgrundlagen und Artensterben sind Folgen unseres Handelns. Auf höchster politischer Ebene ist dieses Thema unter dem Begriff "Nachhaltigkeit" angekommen. Kofi Annan, langjähriger Generalsekretär der Vereinten Nationen, bezeichnete das Ziel als die "größte Herausforderung unseres Jahrhunderts".

Ein klimaneutrales Europa

Die EU plant den "Green Deal" mit einem Volumen von einer Billion Euro, vergleicht das Vorhaben mit dem einstigen Ziel der Amerikaner, den Mond zu erobern. Er dient der Schaffung eines klimaneutralen Europas und dem Schutz unseres natürlichen Lebensraumes.

Und auch in unserem Landkreis erleben wir Aufbruchstimmung: "Fridays for Future", der Zulauf zu dem Verein "Wir gestalten Heimat", die zunehmende Bereitschaft vieler Bürger, sich auf regenerative Wärmequellen einzulassen.

Kann man der Zukunft zuversichtlich entgegensehen? Wie äußern sich die zeitgenössische Kunst und die Politik? Wie sehen es die Vertreter der Kirchen? "Unseretwegen können bereits Tausende Arten nicht mehr mit ihrer Existenz Gott verherrlichen, noch uns ihre Botschaft vermitteln. Dazu haben wir kein Recht", schreibt Papst Franziskus in der "Enzyklika Laudatio Si - Über die Sorge für das gemeinsame Haus" vom 15. Mai 2015. red