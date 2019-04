Wie man Menschen in vollkommener Dunkelheit rettet

Drei anspruchsvolle Stationen gab es beim Atemschutz-Workshop der Feuerwehr Bad Brückenau im Schul- und Sportzentrum. Teilnehmer waren die Freiwilligen Feuerwehren Geroda, Breitenbach-Mitgenfeld, Kothen, Riedenberg, Bad Brückenau mit Ortsteilwehren Volkers und Römershag.

Bei der ersten Station, geleitet von Florian Dorn und Michael Krug, mussten die Atemschutzgeräteträger verschiedene Räume mit einer längeren Schlauchstrecke absuchen. Die Hauptaufgabe dieser Übung war das Legen und Benutzen einer Schlauchreserve.

Die Stationen zwei und drei führten in die Kellerräume des Schulzentrums Bad Brückenau. Bei beiden Stationen wurde unter null Sicht die Personenrettung geübt. Bei einer der beiden Stationen, geleitet von Marius Fischer und Christian Kötzner, wurde die Taucher- und Wandtechnik geübt. Während dieser Übung durften die Atemschutzgeräteträger kein Licht mitführen und waren der Dunkelheit ausgeliefert.

Orientierung durch Abtasten

Die Tauchertechnik ist eine Suchtechnik, die besonders gut für große Räume geeignet ist. Mit dieser Technik wird ein Atemschutzgeräteträger von seinem Kollegen über eine Leine durch den Raum geführt.

Bei der Wandtechnik wird ein Raum entlang der Wand abgesucht und Hindernisse wie Tische und Schränke mit dem Arm oder zum Beispiel dem Stiel der Feuerwehraxt abgetastet, da sich in diesem Bereich Personen befinden könnten.

Atemschutz-Notfalltraining war das Thema der dritten Station. Immer wieder kommt es vor, dass Atemschutzgeräteträger selbst aus einer misslichen Situation gerettet werden müssen.

Gewinnspiel

Achim Kohlhepp und Sven Gerhard übten mit den Atemschutzgeräteträgern die Rettung von zwei Kollegen in völliger Dunkelheit. Während dieser Übung wurden die Masken der Geräteträger zusätzlich abgedunkelt, damit auch wirklich kein Licht durchdringen konnte. Der Rettungstrupp musste dem Schlauch des ersten Angriffstrupps folgen, um diesen ausfindig zu machen.Dabei wurden allerdings die Schläuche ineinander verdreht, weshalb sich einige Atemschutzgeräteträger in den Kellerräumen verirrten.

Um Mitglieder zu werben, hat die Feuerwehr Bad Brückenau ein Gewinnspiel in den sozialen Netzwerken ausgelobt. Neben den vielen positiven Stimmen hat es auch ein paar skeptische Gesichter gegeben, womit Sebastian Gerr, Initiator der Aktion, und Michael Krug, allerdings bereits im Vorfeld gerechnet hatten. Es sei der richtige Weg, um sich offener zu präsentieren und der Bevölkerung zu zeigen, dass man auch bei der Feuerwehr Spaß haben kann, erklärten sie.

Die Preise haben örtliche Firmen gespendet. An diesem Abend, an dem auch der Workshop stattgefunden hatte, wurden dann auch die Preise an die Gewinner übergeben. Den Hauptpreis des Tages hat jedoch die Freiwillige Feuerwehr Bad Brückenau selbst gewonnen: Denn sie hat mit Claire Cunningham ein neues aktives und mit Stefanie Schumm und Matthias Grief zwei neue fördernde Mitglieder dazugewonnen. Damit hatte wohl keiner gerechnet, denn die Mitgliedschaft war keine Teilnahmevoraussetzung und war auch nicht im Kleingedruckten versteckt.

Sofort eingekleidet

Umso erfreuter zeigte sich Michael Krug, Kommandant der Feuerwehr Bad Brückenau. Bereits in ein paar Tagen nimmt Claire Cunningham, die sofort eingekleidet wurde, an ihrer ersten Übung teil. red