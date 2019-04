Wie man klangvoll spricht

Die Theaterschule bietet ab Mai wieder neue Kurse und Workshops zum Thema Sprech-Stimme an: Am Mittwoch, 1. Mai, von 11 bis 15 Uhr findet ein Kurz-Workshop statt, um in das Thema Stimmarbeit hineinzuschnuppern. Hier geht es um Atem, Bewusstsein für Klang und optimale Nutzung der eigenen Sprechstimme. Am Montag, 6. Mai, von 19 bis 20 Uhr startet ein zehnwöchiger Kurs. Die Teilnehmer erfahren hier wie sie ihre Stimme stärken können, das Gegenüber stimmlich erreichen und wie sie klangvoll sprechen. Weitere Infos unter theaterschule-bamberg.de oder Telefon 0951/97459004. red