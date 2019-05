Wie man einen Brunch zubereitet

"Brunch - wie geht denn das? Das lernen wir ganz einfach!" heißt ein Workshop der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Bamberg. Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren bereiten mit ihrer Mama (oder Papa, Oma, Opa, Tante et cetera) einen leckeren Brunch zu. Die "Großen" werden erstaunt sein, wie viel Spaß das machen kann. Mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln werden Deftiges, Buntes und Süßes zubereitet. Belohnt wird die Mühe mit dem gemeinsamen Essen. Der Koch-Workshop mit der Hauswirtschaftsmeisterin Karin Uri findet am Samstag, 25. Mai, von 10 bis 14 Uhr in der Schulküche des AELF Bamberg, Schillerplatz 15, statt. Es wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben. Information und Anmeldung bei der KEB im Landkreis Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9230670, per E-Mail an kath.bildung-ba@t-online.de oder familienbildung.keb-bamberg@t-online.de. red