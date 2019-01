Wie man den Garten gestaltet

Der Gartenbauverein Hiltpoltstein bietet in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Gartenbau einen Workshop zum Thema Gartenplanung und Gestaltung an. Ob Neuanlage oder Umgestaltung einer Problemzone im Garten, unter fachmännischer Anleitung kann hier Hilfestellung geleistet werden. Das Seminar ist in zwei Termine aufgeteilt: Modul 1 am Montag, 18. Februar, "Bestandsaufnahme, Ideensammlung, Konzept"; Modul 2 am Montag, 25. Februar, "Von Ideen zum Entwurf". Referent ist Diplom-Biologe Ernst Deutsch (ehemaliger Kreisfachberater für Gartenbau). Veranstaltungsort ist der Gasthof Aures in der Schulstraße 11 in Hiltpoltstein. Interessierte können sich an die Geschäftsstelle in 91355 Hiltpoltstein, Möchser Weg 12, Telefon 09191/86-1081, E-Mail: obst@lra-fo.de, wenden. red