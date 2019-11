Wie Luther für Laternen sorgt

"Am 31. Oktober ist Reformationstag. Er gilt als der Geburtstag der evangelisch-lutherischen Kirche. Und die wird heuer genau 502 Jahre alt", erklärt Sabine Krausche. Ein Anlass, der gefeiert werden müsse, meinten die Verantwortlichen der evangelischen Kirchengemeinde und luden zu einer fröhlichen "Luther-Party für Kids" ein. Die Resonanz war erfreulich.

Zahlreiche Mädchen und Jungs fanden sich am frühen Abend im Gemeindezentrum ein und verbrachten bei Spiel, Spaß, Musik, Tanz und besinnlichen Momenten schöne Stunden. Ein Meer von Lichtern schmückte den Saal und das Außengelände der Kreuzbergkirche.

Tanzspiele zu flotter Musik

Kids-Club-Leiterin Sabine Krausche hatte mit jungen Leuten die Fete perfekt organisiert. Der Eintritt "kostete" eine Tüte Bonbons, Gummibärchen oder andere Leckereien. Doch die Luther-Kids "bezahlten" gerne, zumal sie nicht mit leeren Händen nach Hause gehen sollten. Tanzspiele zu flotter Musik sorgten für Stimmung. Beim lustigen Stopp-Tanz, der Reaktionsvermögen erforderte, ging im Saal die Post ab. "Um wen geht es eigentlich bei unserer Party?", wollte Sabine Krausche von den Kindern wissen. "Um Martin Luther natürlich", kam es wie aus dieser Pistole geschossen.

Der Kids-Club-Leiterin zufolge hat der Mönch und Theologe nicht nur die Bibel ins Deutsche übersetzt, sondern sich auch Gedanken darüber gemacht, was ihm an der Kirche nicht gefällt und was besser gemacht werden könne. "Das Ergebnis seiner Überlegungen hat er auf einen Zettel geschrieben und an die Tür der Wittenberger Kirche genagelt. Das war der berühmte Thesenanschlag", erklärte sie.

Dekorative Laternen wurden im kreativen Teil gebastelt. Als Material kamen Einmachgläser, Transparentpapier und Wachsmalstifte zum Einsatz. Teelichter brachten die Laternen zum Leuchten. Wo es nicht so recht klappen wollte, halfen die Mitarbeiter.

Buchstabensuppe dampfte

Hungern musste bei der Luther-Party niemand. Große Töpfe mit Würstchen und Buchstabensuppe dampften in der Küche des Kreuzberg-Gemeindezentrums. Doch bevor die Kinder zu essen begannen, mussten sie erst aus dem Berg von "Nudel-Lettern" auf dem Tellerrand das Wort "Martin" zusammensetzen. "So viele Buchstaben! Wie soll man da ein M finden?", stöhnten Peter, Nora und Max. Doch mit etwas Geduld meisterten auch sie die Aufgabe, ohne dass die Suppe kalt wurde.

Erstaunlich bibelfest erwiesen sich die Mädchen und Jungs bei einem Quiz, das nach den Regeln der TV-Spielshow "Eins, zwei oder drei?" ablief. Für jede der 30 Fragen gab es drei Antwortmöglichkeiten. Die Kinder wussten, dass im Stall von Bethlehem ein Ochse und ein Esel wohnten, Marias Mann Josef den Lebensunterhalt für sich und seine Familie als Zimmermann verdiente, das Schaf rund 200 Mal in der Bibel vorkommt und dass Jesus in Nazareth aufwuchs. Bei der Auflösung durfte der legendäre Satz "Ob ihr recht habt oder nicht, sagt euch gleich das Licht" nicht fehlen. "Was, schon vorbei?", war am Ende der gut dreistündigen Party von vielen Kindern zu hören. "Keine Angst, im nächsten Jahr gibt es garantiert wieder eine", erklärte Sabine Krausche und erntete dafür spontanen Beifall.

Süße Abschiedsgeschenke

Und wer nicht so lange warten möchte, dem empfahl sie den Kindervormittag am schulfreien Buß- und Bettag (20. November) von 8 bis 13 Uhr im Kreuzberg-Gemeindezentrum. Unter dem Motto "Denn Langeweile muss nicht sein!" werden Workshops angeboten. "Für jeden von euch müsste eigentlich etwas dabei sein", versprach die Kids-Club-Leiterin. Wer einen schönen Vormittag erleben möchte, meldet sich im evangelischen Pfarramt Altenkunstadt, Telefon 09572/9280. Krausche dankte am Schluss allen Helfern sowie den Mitwirkenden. Für die Kinder gab es zum Abschied "süße" Geschenktüten.