Wie Licht in der Nacht uns beeinträchtigt

Die Projektgruppe "Insektenfreundliche Gemeinde" lädt ein zu einem Vortrag über "Kunstlicht und Insektensterben". Die Referentin Sabine Frank vom Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön geht darauf ein, warum Artenschutz nur durch ganzzeitlichen Nachtschutz realisierbar ist. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 12. Februar, um 18.30 Uhr in der Bücherei Litzendorf, Am Wehr 6, statt.

Lange Zeit wurde die Nacht als schützenswerter Lebensraum im Naturschutz vernachlässigt: in der Stadt- und Landschaftsplanung, in der Ortsgestaltung und auch beim Naturschutz. Mittlerweile jedoch werden unsere Nächte immer heller - insbesondere durch Privat- und Gewerbebeleuchtung - und dies nicht ohne Folgen. Schließlich bestimmt der Wechsel von Hell und Dunkel den Rhythmus allen Lebens und Unterbrechungen haben vielfältige Auswirkungen - in Bezug auf die menschliche Gesundheit und den Artenschutz. Licht steuert unsere innere Uhr, fördert die Bildung von Vitamin D und Serotonin und macht uns glücklich. Aber es gibt Hinweise, dass Licht zur falschen Zeit krank machen kann.

Die Beleuchtung unserer Nachtlandschaften hat auch Wirkung auf Ökosysteme und Artenvielfalt. Gerade in Siedlungen, die zudem Lebensraum vieler Gartentiere sind. Lichtempfindliche Arten (z. B. viele Insekten) können verschwinden, wodurch Vögeln und anderen Tieren die Nahrungsgrundlage und Pflanzen wichtige Bestäuber fehlen.

Parallel dazu wird im Bürgerhaus in Litzendorf vom 8. bis 19. Februar zum Thema Lichtverschmutzung die Ausstellung "Verlust der Nacht" gezeigt. red