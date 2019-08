Wie lebten die Prinzen auf der Rosenau?

"Adlige Kindheit - Wie lebten die Prinzen Ernst und Albert auf der Rosenau ?" titelt am Sonntag, 4. August, die Führung für Familien auf Schloss Rosenau, eine Spurensuche im Park und im Schloss. Im Mittelpunkt der Erkundung stehen Prinz Ernst und Prinz Albert. Auf einem Rundgang im Park werden die Orte besucht, wo sie in ihrem Garten gearbeitet und gespielt haben. In der dritten Etage des Schlosses, die normalerweise für Besucher nicht zugänglich ist, befinden sich die Prinzenzimmer. Dort sehen und erfahren die Teilnehmer der Führung, wie die Prinzen lebten. Auf feste Schuhe und dem Wetter entsprechende Kleidung sollte geachtet werden. Die Führung ist für Kinder von sieben bis 14 Jahre geeignet (erwachsene Begleitperson erforderlich). Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Kasse. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 09563/308410 ist erforderlich. red