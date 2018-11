Wie Landwirte die Ladung richtig sichern

Heuballen, die vom Anhänger fallen, oder Kisten, die in der Kurve verrutschen: Eine unzureichende Sicherung der Ladung ist ein Risiko für alle Verkehrsteilnehmer. Zudem kann eine unzureichende Ladungssicherung richtig teuer werden - aufgrund von Bußgeldern oder des Verlusts der Ladung. Daher bieten die Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Bayreuth am Freitag, 7. Dezember, ein Seminar zur Ladungssicherung an. Das Seminar richtet sich an Halter, Fahrer und Verlader von Fahrzeugen zur Güterbeförderung. Die Anmeldung ist bis Montag, 26. November, auf www.bezirk-oberfranken.de/landwirtschaft-fortbildungen oder via E-Mail an landwirtschaft@bezirk-oberfranken.de möglich. Weitere Informationen gibt's per Telefon unter 0921/7846-1700. red