Wie Kommunikation ohne Worte gelingt

Wie Körpersprache die Kommunikation mit Kunden, Geschäfts- und Gesprächspartnern beeinflussen kann, will das "Netzwerktreffen Unternehmer(innen)" zeigen. Am Donnerstag, 12. April, können sich Unternehmer und Gründer mit Experten von 16.30 bis 19 Uhr im Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Sitzungssaal, Marktplatz 6 in Erlangen, dazu austauschen. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich bis Montag, 9. April, per E-Mail über wirtschaftsfoerderung@erlangen-hoechstadt.de anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt, teilt das Landratsamt mit.Im Hauptvortrag beleuchtet Psychologie-Dozentin Anita Ludwig aus Abenberg, welche Rolle Mimik und Gestik, Sprechtempo und Sprachstil im Gespräch spielen. Zudem gibt sie Tipps zu respektvollem Umgang und wie sich eine angenehme Verhandlungsatmosphäre schaffen lässt. Anschließend können sich die Teilnehmer über ihre Erfahrungen mit Körpersprache austauschen sowie Tipps und Tricks der Experten direkt ausprobieren: "Der Austausch ist für die Teilnehmer besonders wertvoll. So können sie Fehler vermeiden und Inspiration sammeln", sagt Thomas Wächtler, Wirtschaftsförderer des Landkreises Erlangen-Höchstadt. Informationen zum Programm gibt es unter www.erlangen-hoechstadt.de . Das "Netzwerktreffen Unternehmer(innen)" findet bereits zum neunten Mal statt. Es will kleinere und mittlere Firmen dabei unterstützen, sich auf dem Markt zu etablieren.