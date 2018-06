Wie kommt der Honig auf das Brot?

Was machen eigentlich die Bienen? Wo kommt der Honig her? Diese und weitere Fragen stellten die Kinder der Wichtelgruppe im Alter von zwei bis vier Jahren aus der evangelischen Kindertagesstätte "Die Arche" in Königsberg dem Imker Rudi Hölzer. Der Königsberger kam mit einem alten und einem neuen Bienenstock in die Einrichtung. Ferner hatte er leere Bienenwaben und solche, die mit Honig gefüllt waren, mitgebracht. Natürlich durften die Kinder auch vom Honig, den Hölzer dabei hatte, naschen. Die Buben und Mädchen besuchten den Imker am nächsten Tag, um dort seine Bienenstöcke anzuschauen. Bevor das so weit war, wurden alle mit einer Bienenschutzkleidung ausgerüstet. Sodann gewährte ihnen Rudi Hölzer einen Einblick in das Leben eines Bienenvolkes und beantwortete ihre Fragen. Natürlich gab es auch hier zum Schluss wieder eine kleine Bienenhonig-Verkostung. Nun wissen die Kinder, woher und wie der süße Honig auf ein Brot kommt. Foto: Gerold Snater