Wie Kinos der Krise trotzen

Draußen fließt der Verkehr gedämpfter als sonst an der Glasfront vorbei. In roter Schrift auf weißem Grund prangt die Botschaft: "Bleiben Sie gesund und achten Sie aufeinander - Wir freuen uns wieder auf Sie, bis bald." Hinter der analogen Anzeigetafel des Odeon-Kinos in der Luitpoldstraße: gähnende Leere im Foyer und Café.

Wo sonst jeden Tag etliche Kinofans ein- und ausgehen, herrscht seit Beginn der Corona-Krise Ruhe. Doch wie geht man als Kino damit um, dass momentan kein Film über die Leinwand wandern darf und kein Umsatz in der Kasse landet? Ruft man bei Gerrit Zachrich an, erreicht man einen durchaus optimistischen Kinobesitzer. Auch wenn sich momentan keine Saison planen lasse und es momentan bei Renovierungsarbeiten im Lichtspielkino und im Odeon bleibt, ist er sich sicher: "Das Kino ist ein tolles Gemeinschaftserlebnis und wird deshalb nicht aussterben."

Dennoch schlägt die Schließung seiner beiden Programmkinos merkbar zu Buche: Bei sonst 4000 Kinogängern pro Monat und durchschnittlich sieben Euro pro verkaufter Karte gehen entsprechende Einnahmen flöten. Gerade in den Wintermonaten habe man einen entsprechenden "Winterspeck" angesetzt, welcher jetzt vorhalte.

Filme nach Wahl

Aber wie die Zeit überbrücken? "Freunde haben uns vorgeschlagen, einen Popcornverkauf zu machen oder ein Autokino zu organisieren", erzählt Zachrich. Nach Überlegungen sei aber schnell klar gewesen: Zu teuer und auch zu aufwendig.

Stattdessen fährt man nun mehrgleisig: Auf der einen Seite kann man sich Filme über die Plattform kino-on-demand.com anschauen und damit kleine Kinos vor Ort finanziell unterstützen. Obendrauf gibt es dafür noch Kinogutscheine, um sich nach dem Ende der Beschränkungen bei einem guten Film wieder gemütlich in die roten Sessel zu kuscheln. Gemeinsam mit Lichtspielfreunde e.V. wurde eine weitere Aktion ins Leben gerufen: Per Solidarbeitrag können Leute helfen, die beiden Kinos finanziell über Wasser zu halten. Zahlreiche Unterstützer haben bereits teilgenommen. Tausende Euro kamen so zusammen. Was Zachrich besonders freut: "Oft bekommen wir Botschaften mitgeschickt wie ,Ihr dürft nicht aufgeben!' oder auch ,Ohne euch wäre Bamberg trostlos'". Vielleicht hat die Krise ja auch etwas Gutes: "Das sind so schöne und umfangreiche Rückmeldungen, die wir unter normalen Umständen nicht bekämen", meint der Kinobesitzer.

Auch aus Berlin und München kommt Rückenwind: Vom Bundeskultusministerium sowie der Bayrischen Filmförderung kommen Signale, dass mehr Geld zur Unterstützung der Kinos im Land lockergemacht werden soll. "Wir merken, dass die Vielfalt der Kinokultur wertgeschätzt wird", beschreibt es Zachrich.

Musik vor der Leinwand

Bei so viel Unterstützung durch das Publikum und große Förderer entsteht auch Freiraum, um selbst aktiv zu werden: "Wem können wir helfen, durch die Krise zu kommen?", fragt er. Da die Kinosäle nun ohnehin leer sind, sind doch auch die Bühnen frei. So hat Zachrich den Musiker Andreas Rottmann eingeladen, sich seine Ukulele zu schnappen und ein kleines Konzert auf Video einzufangen, um damit auf dessen Online-Musikkurse aufmerksam zu machen.

Doch da endet die Solidarität noch nicht: Möglicherweise empfiehlt der Kinobesitzer demnächst Buchläden in der Stadt. Wenn sich die Kulturschaffenden unter die Arme greifen, bleibt die Hoffnung, dass der Nachsatz auf der großen Anzeigetafel des Odeons Wahrheit wird: "Alles wird gut."