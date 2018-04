Wie Kinder lernen

"Herein, herein! Wir laden alle ein!" Wie in der schulvorbereitenden Einrichtung (SvE), in der Schule sowie in der Tagesstätte des Förderzentrums mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung der Lebenshilfe Haßberge gelernt, gearbeitet und gelebt wird, können Interessierte am Samstag, 28. April, erfahren. Lehrkräfte und Erzieher laden zwischen 10 und 14 Uhr zu einem Tag der offenen Schule in die Einrichtung im Sylbacher Steigpfad 4a ein.Die Besucher sollen bei verschiedenen (Mitmach-)Angeboten die Gelegenheit bekommen, Informationen zu sammeln, Atmosphäre zu schnuppern, Kontakte zu knüpfen. Wie lernen Kinder am Förderzentrum Lesen, Schreiben und Rechnen? Stationen aus dem Unterricht sollen gezeigt werden und zum Ausprobieren animieren. Das Basteln von Musikinstrumenten steht ebenso auf dem vielfältigen Programm wie das Gestalten mit Ton, ein Schattentheater, "Actionpainting", Verkauf selbst gezogener Tomaten, eine Fotoshow oder Sinnesübungen. Dazu ist in der kleinen Turnhalle der Einrichtung eine Bewegungslandschaft zum Thema "Psychomotorik" aufgebaut. Daneben werden unterschiedliche Wahrnehmungsbereiche dargestellt und mit praktischen Beispielen umrahmt. Ebenso haben sich die "Quad"-Freunde Haßberge angesagt, die gegen einen kleinen Kostenbeitrag Fahrten in der Umgebung anbieten. Zu guter Letzt können sich die Besucher über die Lebenshilfe-Bereiche "Mobile sonderpädagogische Hilfe" (kurz MSH) sowie "Mobiler sonderpädagogischer Dienst (MSD) und Frühförderung" informieren.Für das leibliche Wohl der Besucher ist an Verpflegungsständen ebenfalls gesorgt. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Lebenshilfe unter www.lebenshilfe-hassberge.de