Wie Kinder ihre Sexualität erleben

Zum Thema "Kindliche Sexualität und Körpererfahrung" hatte die evangelische Kindertagesstätte Maroldsweisach zwei Referenten von pro familia in Schweinfurt eingeladen, um mit dem Erzieherpersonal und den Eltern ins Gespräch zu kommen.

Im ersten Teil stellten die Diplom-Sozialpädagogen Katja Brätz-Michel und Sebastian Böhm heraus, welche signifikanten Merkmale kindliche und erwachsene Sexualität haben, und grenzten beide gegeneinander ab. "Kinder haben unbestritten gleiche oder ähnliche körperliche Reaktionen wie Erwachsene, aber Kinder schreiben diesen Erlebnissen eine ganz andere Bedeutung zu als Erwachsene: Für sie sind sie einfach Teil einer körperlichen Erfahrung. Die kindliche Wahrnehmung von dem, was da gerade passiert, ist grundlegend anders als die erwachsene Sichtweise. Es ist dabei sinnvoll, mit den Kindern normal und unaufgeregt zu sprechen", erläuterte Sebastian Böhm.

Bei der ersten Gruppenarbeit wurde erkannt, dass sexuelle Aufklärung, egal ob in der Kindertagesstätte oder zu Hause, ohne besondere Anlässe geschieht. Sexuelles Ausprobieren, sich und andere erkunden, auch in Form von Rollen- und Doktorspielen, sind wichtige Erfahrungen, die Kinder eher mit Gleichaltrigen im Kindergarten oder in einer Spielgruppe ausprobieren können als zu Hause mit den Eltern. Wichtig ist dabei aber, dass bestimmte Regeln von den Kindern eingehalten werden.

Kinder unterscheiden erst mal nicht zwischen genitaler Berührung und anderen Tätigkeiten, sie gehen einfach ihren Bedürfnissen nach. Es können durchaus Räume vereinbart werden, in denen Kuscheln oder Doktorspiele möglich sind. Wichtig ist dabei die liebevolle, aber auch klare Vermittlung. Kinder lernen dadurch Grenzsetzung und Grenzüberschreitungen - auch in der Sexualität. jf