"Wie kannst du heute noch katholisch sein?"

Spätestens mit den Missbrauchsfällen ist es unübersehbar geworden, dass die katholische Kirche auf allen Ebenen mit einem enormen Verlust an Glaubwürdigkeit zu kämpfen hat. Wie kann man in einem kritischen Umfeld seinen Glauben als Christin und Christ mit guten Argumenten behaupten? Dazu spricht der Referent Alfons Motschenbacher in Buckenhofen. Er ist Pastoralreferent und als Hochschulseelsorger an der Universität Bamberg tätig. Beginn der Veranstaltung der Katholischen Erwachsenenbildung ist am Donnerstag, 7. März, um 19.15 Uhr im Pfarrsaal St. Josef Buckenhofen. red