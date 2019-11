Wie kann man Tickets online buchen?

In der nächsten Kurseinheit der digitalen Sprechstunde am Dienstag, 12. November, im Mehrgenerationenhaus geht es um das Thema "Deutsche Bahn - Ticket buchen". Gezeigt wird, wie man online ein Ticket bucht. Termion ist von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr. Am nächsten Dienstag folgt dann eine offene Mediensprechstunde. Info unter Tel.: 0971/699 33 81. sek