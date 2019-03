Wie kann man ein Baby verwöhnen?

Am Mittwoch, 6. März, von 9.30 bis 11 Uhr findet im Familientreff, Negeleinstraße 5, wieder der Mami-Talk statt. In entspannter Atmosphäre werden verschiedenste Fragen rund ums Baby besprochen. Dazu gibt es Tipps und Anregungen für den spielerischen Umgang mit den Jüngsten. Diesmal geht es ums Verwöhnen. Die Runde richtet sich an Eltern mit Babys bis zu sechs Monaten. Die Veranstaltung findet alle 14 Tage mittwochs unter der Leitung der Sozialpädagogin und Kleinkindpädagogin Sandra Klötzer sowie der Erzieherin und lizenzierten PEKiP-Gruppenleiterin Melanie Rubsch statt und ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red