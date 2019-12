Wie kann leerstehender Wohnraum touristisch genutzt werden?

Früher war es einfach: Man richtete ein leeres Zimmer ein und vermietete es an Feriengäste, damals "Sommerfrischler" genannt. Doch die Zeiten haben sich geändert. Im Urlaub will niemand auf die Annehmlichkeiten verzichten, die er auch zuhause hat. Deshalb ist es wichtig, zu sanieren, investieren und neue Möglichkeiten zu schaffen, Touristen für unseren ländlichen Raum zu begeistern.

Dieser Herausforderung wollen sich nun die Kommunen im Rodachtal stellen. Die Stadt Wallenfels und der Markt Steinwiesen laden daher alle interessierten Bürger aus dem gesamten Rodachtal zu einem kostenlosen Informations- und Diskussionsabend mit anschließender Austausch- und Beratungsmöglichkeit ein. Am Dienstag, 28. Januar, um 18.30 Uhr werden in Wagners Hotel in Steinwiesen fachkundige Referenten und mutige Vermieter, die sich bereits zu Umbauten entschlossen haben, informieren und mit den Gästen diskutieren.

"Welche Nutzungsmöglichkeiten gibt es für mein leerstehendes Wohnhaus?", "Wie kann ich meine Immobilie touristisch nutzen und welche Förderprogramme gibt es?" sind nur einige der Fragen, die dort beantwortet werden können. Die Informationsveranstaltung mit dem Titel "Gastfreundlich in die Zukunft - Sanieren, Investieren, Gastgeber werden" wird in Zusammenarbeit mit dem Stadtumbaumanagement Oberes Rodachtal, dem Tourismusverband Oberes Rodachtal sowie den Projektpartnern von KommunalmarketingPLUS organisiert. Mit der Veranstaltung wollen die Initiatoren gemeinsam gegen den zunehmenden Leerstand vorgehen und Perspektiven im touristischen Investitionsbereich aufzeigen.

Der fachliche Austausch in einer lockeren Atmosphäre soll an diesem Abend im Vordergrund stehen. Lokale Experten werden in ihren Impulsvorträgen Modernisierungs- und Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen, auf etwaige Finanzierungsfragen eingehen und touristische Aspekte näher beleuchten. Zudem werden drei beispielhafte Projekte aus der Region vorgestellt. Geladene Gastreferenten werden von ihren persönlichen Erfolgsgeschichten sowie von Chancen und Schwierigkeiten bei privaten Sanierungsvorhaben und ihrer neuen Rolle als Wohnungsvermieter oder Gastgeber berichten.

Durch die Schaffung von attraktiven Ferienunterkünften und die Bereitstellung von zusätzlichem Wohnraum sollen sowohl Gäste als auch Neubürger von der hohen Lebensqualität im schönen Frankenwald überzeugt werden.

Ein wichtiger Punkt ist aber die Vermarktung der angebotenen Übernachtungsmöglichkeiten. Die neuen Medien spielen eine Hauptrolle, wenn man gut vermieten will. Der Tourismusverband Oberes Rodachtal und der Frankenwaldtourismus geben hier Hilfestellung. sd