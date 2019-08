Die Vorstandschaft des katholischen Frauenbundes Marktzeuln veranstaltet am Dienstag, 20. August, um 19 Uhr im katholischen Jugendheim Marktzeuln eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Dazu sind alle Mitglieder und Interessenten eingeladen. Nachdem es um den Fortbestand des Frauenbundes in seiner jetzigen Form geht, sollten möglichst alle Mitglieder daran teilnehmen, so die verantwortlichen Frauen. red