Der Frauenbund Großwenkheim bietet am Donnerstag, 21. November, einen Vortrag zum Thema: "Ich war krank und ihr habt mich besucht - Wie kann ein Krankenbesuch gelingen?" mit Referentin Heike Waldvogel, Klinikseelsorgerin, an. Beginn ist um 18.30 Uhr im Rathaus in Großwenkheim. sek